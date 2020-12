Coronavirus en el Perú EN VIVO: últimas noticias, casos y cifras de este 31 diciembre

“Hay que preocuparse, y bastante”, dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, en una entrevista para La República hace un par de días sobre el posible ingreso de la nueva variante del Covid-19 que ya registra casos en Chile. Y la preocupación en el sector es general, pues Luis Rodriguez, director del Centro Nacional de Epidemiología, reconoció que “las probabilidades de que llegue son altas”.Si bien se ha informado que esta nueva variante no es más letal, la preocupación va por la gran capacidad de contagio: el doble de la variante que conocemos. “Si antes el R (promedio de personas que son infectadas por un afectado) era de tres, con la nueva variante es hasta seis”, explicó la ministra Mazzetti.Según informa Pablo Tsukayama, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), el Perú registra miles de variantes del Covid-19 y en el mundo son muchas más, pero “las condiciones favorecen que predominen unos sobre otros”. Y lo peligroso de esta nueva variante es la rapidez en el contagio; es decir, habría un nuevo colapso de hospitales. “Directamente no es mortal, pero indirectamente sí”, concluye.

A partir de hoy las medidas restrictivas se aplican en nuevas regiones con el fin de hacerle frente al Covid-19. Ayer, tras Consejo de Ministros, la titular de Salud, Pilar Mazzetti, anunció el cierre de playas en Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna; así como la modificación de la inmovilización social, que ahora empezará a las 10 p.m. y terminará a las 4 a.m. Esta última medida también se aplicará en Junín y Huánuco hasta el 17 de enero del 2021.De esta manera, todos los balnearios del país se encontrarán cerrados, de norte a sur, por Año Nuevo, y se tendrá 11 regiones en total donde el toque de queda iniciará a la 10 p.m., considerando a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la provincia del Santa, en Áncash. Estas zonas ya cumplían la orden.En el caso de Lima y Callao, la inmovilización se cumplirá desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. No ha habido cambios y se prevé que dure hasta el 4 de enero.