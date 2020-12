Tercer implicado confesó que mató a Isaac Hilario en McDonald’s de Lince

La Policía Nacional logró la detención de otro hombre que participó en el homicidio del empresario Isaac Hilario Huamanyalli, perpetrado el pasado 9 de enero en un McDonald’s de Lince.

William Martínez Robles confirmó ante los agentes ser el autor de los disparos al decir que utilizó un revólver.

De acuerdo a su relato, tras cometer el crimen arrojó el arma en la zona de Risso y corrió hasta una esquina donde estaba una moto lineal en la que lo esperaba su cómplice. Luego, bajó en otro punto y de ahí tomó una combi hasta San Juan de Lurigancho.

Martínez Robles aseguró que mató al llamado ‘Cholo Isaac’ porque este lo habría timado con una oferta laboral .

“Él me trajo engañado, me dijo que le traiga tres mujeres para trabajar en un casino, ellas aceptaron y cuando yo llego al Perú, me separan de las muchachas”, relató ante Brigada Especial de Investigación Contra la Criminalidad Extranjera (BEICCE).

Sin embargo, la hipótesis de la Policía es que el crimen de Hilario Huamanyalli fue ordenado por mafias que pugnan por el control de la prostitución en Lince.

Martínez se convierte en el tercer intervenido por este caso. Pocos días después del hecho fueron capturados Luis Rodríguez Rodríguez y Joelbi Liendo Sánchez, quienes fueron sindicados como los sicarios que cometieron el homicidio.

Rodríguez y Liendo participaron de la reconstrucción de los hechos y se pudo conocer, a través de un peritaje del Ministerio Público, que ellos estaban el día del crimen en el centro comercial donde se ubica el local de comida rápida.