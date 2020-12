Surco: ladrón ingresa a casa, es descubierto por dueños y pide que lo dejen salir

Un ladrón entró a robar una vivienda, ubicada en el distrito de Surco; sin embargo, al encontrar a los propietarios su acción se vio frustrada. Los hechos se registraron el 25 de diciembre en un pasaje de la urbanización Las Palmas.

Tal como se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, el sujeto trepa la reja principal e ingresa al inmueble situado en el tercer piso del edificio. Según narra el agraviado, al ser sorprendido pidió que le abrieran la reja para que pudiera huir.

“Tocó la puerta y mi nieta de 5 años, pensando que era yo, le ha abierto. Mi nuera, al ver que era una persona desconocida, reaccionó y le cerró la puerta. Llamó a mi hijo y cuando él ha salido, el sujeto estaba en el segundo piso (...) Muy conchudo este delincuente, le ha pedido a mi hijo para que abra la puerta y se pueda retirar (sic)”, comentó el dueño afectado en diálogo con América TV.

Ante la inseguridad ciudadana, el propietario del domicilio ha optado por reforzar la seguridad del inmueble. “Ya entendía que ni con púas ni rejas ni cámaras estos delincuentes no le temen a nada. No me queda de otra que reforzar mi casa”, mencionó.

Asimismo, hizo un pedido a las autoridades del distrito para que refuercen la vigilancia en la zona. El hecho ocurrió días antes de que disparan contra un hombre, tras resistirse a robo de más de 13.000 dólares.

