Luego de varias horas de enfrentamientos entre trabajadores agrarios y Policía Nacional, la Panamericana Norte, desde Santa Clara en Virú hasta Chao, en La Libertad, fue bloqueada nuevamente, en señal de la desconformidad con el texto aprobado en el Congreso.

El enfrentamiento se registró desde las 8 p. m. hasta la 4 p. m. en diversos puntos, hasta que los manifestantes lograron superar en número a los efectivos y cerrar las vías por tercera vez en lo que va el mes de diciembre.

Hasta el momento, se han registrado tres trabajadores heridos y un policía, quienes han sido conducidos a los Centros de Salud de la zona.

“Hemos esperado cerca de 20 días por una Ley Agraria que beneficie no solo a los trabajadores, sino que también no se vean perjudicadas las empresas, pero al final nadie se ve favorecido. Dimos una tregua, pero no sirvió de nada. Hemos estado toda la noche recibiendo bombas lacrimógenas y vamos a seguir en nuestra lucha. Basta ya de abusos contra los trabajadores”, destacó un manifestante para TrujilloHoy.

Hasta el lugar también llegó personal del Ejército Peruano, para apoyar a los de la Dinoes y USE de la PNP, quienes intentan liberar las vías.