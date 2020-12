Infectóloga de INS: “No hay una prueba ideal para que yo me vaya de fiesta”

La infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), Lely Solari Zerpa, advirtió que el resultado de una prueba rápida no debe usarse como “pasaporte” para asistir a una fiesta de Año Nuevo.

“Las pruebas rápidas son un tipo de pruebas serológicas que miden los anticuerpos que aparecen siete días después de la infección. Eso quiere decir que en los primeros días podemos tener el virus, pero no es detectado por esta prueba. Las pruebas rápidas no otorgan pasaporte para nada [...] No hay una prueba ideal para que yo me vaya de fiesta”, manifestó la especialista a Agencia Andina.

Explicó que una persona con la que no vivimos sigue siendo un riesgo de contagio de la COVID-19, ya que puede encontrarse en un periodo de ventana.

“Si la persona con la que pensamos reunirnos está en periodo de ventana -es decir los primeros siete días, donde el virus está presente, pero no los anticuerpos- su resultado saldrá negativo en caso se haga una prueba rápida. Saldrá negativo pese a tener ya la infección, con lo cual podrá contagiar a otras personas sin saberlo”, detalló la experta.

Por otro lado, la infectóloga Solari advirtió que ni siquiera las personas que tuvieron coronavirus hace algún tiempo deberían acudir a fiestas o reuniones sociales.

“Inicialmente, teníamos el concepto de que, al haber estado infectados por el virus, este nos inmunizaba de forma permanente. Conforme vamos adquiriendo más información sabemos que esto no es así. En el Perú hay documentados ya varios casos de reinfección”, enfatizó.

Finalmente, comentó que los efectos de las celebraciones de Navidad se conocerán recién en la tercera semana de enero.

“Entre la segunda y la tercera semana de enero vamos a ver un repunte o no de casos y, a partir de la cuarta semana, se podría ver el aumento de los casos severos. Pero en realidad, ya estamos empezando a ver esto, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no solo de provincias, sino de Lima, ya están amenazadas en su capacidad de respuesta, porque hay más pacientes en las emergencias”, finalizó.