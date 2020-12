Coronavirus en el Perú EN VIVO: últimas noticias, casos y cifras de este 30 diciembre

Vehículos particulares no podrán circular el 31 de diciembre y 1 de enero

Nuevamente, la restricción de autos particulares se dará este 31 de diciembre y 1 de enero. La presidenta del Consejo de Ministros mencionó que los peruanos deben evitar las reuniones de fin de año. “En el Consejo de Ministros hemos ratificado que es fundamental que en estas fiestas de fin de año tengamos que adoptar patrones de comportamiento y vínculo familiar distinto a los tradicionales, porque es recomendación que no vayamos de visita o no nos reunamos con los familiares con los que no estamos compartiendo la vivienda", indicó.