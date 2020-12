Familia denuncia que es acosada por traficantes de terrenos

Una madre de familia reconoció a su agresora de este martes 29 de diciembre luego de que una mujer denunciará que fue golpeada por cinco personas - entre ellas, la expareja - y le administraran terokal en el cabello en la cuadra 5 del jirón Ascope, en Cercado de Lima. La fémina señaló que esta mañana vinieron a atacarla cuando abrió la puerta de su vivienda e identificó a Laura Isabel Hidalgo de los Ríos.

De acuerdo a declaraciones a La República, estos sujetos serían traficantes de terrenos que le quitaron la propiedad en la que vivía hace 30 años. Asimismo, ratificó que está recibiendo amenazas de muerte constantemente tanto ella como su hija.

“Tocan la puerta una fémina y empezaron a atacarme. El golpe fue fuerte y me dijeron que dejen de denunciar, incluso para que no sigamos luchando por la propiedad”, indicó. La madre de familia quedó con cortes en el rostro, y por ello, solicita la ayuda de las autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Le pido a la Ministra de la Mujer para que nos brinde su ayuda porque no nos apoyan, pedimos garantías porque es un abuso, es inhumano”, dijo.

Por otro lado, mencionó que ya son reiteradas ocasiones en las que estos sujetos las agreden, incluso, han llegado a secuestrar a uno de los miembros de su familia por 10 días. Pese a ello, la Policía Nacional del Perú tampoco no hizo nada cuando denunciaron estos hechos suscitados en 2019.

“Yo estuve secuestrada y me amenazaban muchas veces para que firmará un papel. Me mantuvieron muchos días. Nosotros fuimos a denunciar en la comisaría de Zapallal, pero ignoraron este caso. Incluso, la Fiscalía dejo esto en nada. Ahora, nuevamente, nos vienen a atacar. Por eso, pedimos que se acerquen a ver estos incidentes. No puede quedar así”, finalizó.