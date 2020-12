Piura: Minsa envió 320 balones de oxígeno a establecimientos de salud

La Dirección Regional de Salud de Piura entregó 320 balones de oxígeno medicinal a 88 establecimientos de salud de la región con el objetivo de fortalecer la lucha contra el coronavirus.

El director regional de salud de Piura, José Nizama Elías, señaló que los cilindros de oxígeno fueron enviados por el Ministerio de Salud (MINSA) para reforzar el primer nivel de atención frente a la pandemia.

“Del total de balones, 95 fueron distribuidos a la Sub Región Morropón Huancabamba, 100 a la Sub Región Piura Sechura y 125 a la Sub Región Luciano Castillo Colonna. Se ha destinado estos balones a 88 establecimientos de salud de los niveles I-3 y I-4. Hay que resaltar que el gobierno regional instalará en los próximos días plantas de oxígeno para la región, que se ubicarán en Paita y Sullana.” manifestó.

El galeno refirió que se van a implementar condensadores de oxígeno en los establecimientos de salud del nivel I-1 y I-2, con la finalidad de continuar potenciando el primer nivel de atención.

Por otro lado, afirmó que está funcionando un laboratorio móvil Maskaq en Sullana, en donde se vienen procesando pruebas moleculares de la COVID-19.

El especialista pidió a la población evitar los conglomerados, evitar exponerse, usar correctamente la mascarilla, lavarse las manos constantemente, mantener el distanciamiento físico y evitar reunirnos con personas que no vivan en nuestras casas.