La secretaria del Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud del hospital Luis Heysen, Cristina Campos Llontop, exhortó a sus autoridades al cumplimiento de pagos y la entrega del bono COVID-19, destinado al personal de salud de todo nivel.

Sin pagos

En diálogo con La República, Campos Llontop indicó que hasta la fecha sigue el incumplimiento por parte de EsSalud para el pago de la bonificación de S/ 720 mensuales, beneficio que les corresponde como personal que labora en la primera línea.

“La bonificación extraordinaria que es de 720 soles, cuyo pago es mensual y se otorga de manera excepcional durante la vigencia de la emergencia sanitaria, no se cumple con el personal de EsSalud. Los recursos ya han sido destinados por parte del Gobierno, pero no se refleja hacia nosotros”, explicó.

Llontop aclaró que esta situación afecta no solo al personal de enfermería, sino también a médicos y técnicos que permanecen en contacto con las personas infectadas.

“A muchos no les han pagado siquiera los meses de marzo y abril. Hay un pequeño porcentaje que sí; pero a otros no. En mayo, junio, julio y agosto varios colegas no han recibido ni un sol por pago de bonos”, subrayó.

Al respecto, la decana del Colegio de Enfermeras de Lambayeque, Viviana Santillán Medianero, afirmó que el retraso en el pago de bonificaciones se debe a deficiencias en la recolección de información del personal de salud que merece dicho beneficio.

“El Gobierno no solo ha aprobado el pago de un subsidio extraordinario, sino que también ha destinado el presupuesto. Sin embargo, hay problemas administrativos que han retrasado la cancelación de los bonos”, sostuvo.

EsSalud se pronuncia

En tanto, representantes de la Red Asistencial de EsSalud Lambayeque indicaron que el cronograma de pagos del bono COVID-19 se ha extendido hasta enero de 2021, a fin de abonarle a todo el personal sanitario que le corresponda.

Sobre el particular, la institución mencionó que respetarán el cronograma establecido para el pago del subsidio extraordinario.