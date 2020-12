Jorge Ballón Echegaray: “En vez de la nueva cepa, me alarma más que la gente actúe como si no hubiera pandemia”

¿Las nuevas variantes del COVID-19 (encontradas en Reino Unido y Sudáfrica) ya pueden estar en otros países?

En el caso de Europa, lo más factible es que haya ido de país en país. Pero en el caso de la hallada en Sudáfrica, no. Estamos hablando de espacios geográficos totalmente diferentes y no hay evidencia de que un ciudadano que haya llegado o salido de esos países pudiera ser el causante. Sin embargo, si estamos hablando de que esta cepa en Reino Unido está desde setiembre, no quiere decir que se haya quedado ahí. Recordemos que ha habido vuelos fuera de Europa. Nadie hoy puede decir que en el Perú no hay esa variante.

¿Qué estudios se deben hacer para identificarla en Perú?

Después de hacer la prueba molecular se efectúa la secuenciación del genoma del virus. En el Instituto Nacional de Salud (INS) han hecho la secuenciación de varias mutaciones y ha reportado a las bases mundiales. En el Perú, afortunadamente no solo el INS tiene secuenciadores. También la UNSA. Solo se necesitarían los reactivos.

Entonces, es un hecho que el Perú también tuvo su propia mutación del COVID-19.

Claro, pero ninguna de ellas había tenido mayor impacto. En cambio, esta mutación puntual de Inglaterra sí demuestra que es más transmisible el virus y que probablemente se requiere menos carga viral para que la persona se contagie.

¿Esta variante del Reino Unido no va a perjudicar el uso de las vacunas aprobadas?

Pudiera ser que ahora no. A futuro sí, como ocurrió con el virus de la influenza, el cual también muta y la velocidad de la cepa obliga al cambio de composición de la vacuna.

Ahora la población se encuentra alarmada.

La población tiene que saber que no es anormal que el virus haya mutado. Así como los humanos hemos evolucionado, los virus también, para adaptarse a las condiciones. El virus pasa de persona a persona y en esos pases, por decirlo de alguna manera, se modifica. Entonces, en vez de alarmarme por la nueva variante, me alarmo cada vez que salgo a la calle y veo que la gente se olvidó que estamos en pandemia y no respetan el distanciamiento ni las mascarillas.

Todo es más complicado.

Así es, y una de las cosas que me alarma es que se pierde el tiempo buscando responsables de por qué no se trajo la vacuna. Es necesario, sí, pero hay que ver qué grado de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros y qué estamos haciendo para protegernos. El mensaje es cuidarse, cuidarse, cuidarse.

