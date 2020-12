Representantes de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) reclamaron a las autoridades la carencia de pruebas de descarte de la COVID-19 en el área de Emergencia del Hospital Las Mercedes de Chiclayo; lo cual pone en riesgo la salud del personal que allí labora y perjudica la atención de pacientes.

Fue durante una reunión sostenida con el director del mencionado nosocomio, Elmer Delgado Senmache, que se trasladó este reclamo, recientemente motivado tras el fallecimiento de un enfermero de Emergencias de Las Mercedes, suscitado ayer domingo 27 de diciembre.

Según los representantes de Fenutssa, desde hace un mes el personal asistencial de Emergencias no es sometido a un examen de descarte de coronavirus, por lo que se desconoce la situación en la que están trabajando. Además, los pacientes que llegan no pueden ser atendidos debidamente pues no existen las pruebas rápidas para detectar la enfermedad.

“Cuando el Ministerio de Salud indicó que las pruebas rápidas no son seguras para el descarte y por ello no iban a ser usadas, se debieron de tomar las medidas necesarias para no dejar vulnerable al personal que labora en la primera línea ni a los pacientes”, declaró Michell Gómez, representante de Fenutssa a Tvi Noticias.

Por su parte, el director de Las Mercedes indicó que es la Gerencia de Salud de Lambayeque la responsable de la compra y abastecimiento de pruebas de descarte a los hospitales. Aseguró que actualmente la necesidad radica en la adquisición de pruebas antigénicas y pruebas moleculares rápidas.

Gerente informó carencia

Es importante recordar que semanas atrás el gerente regional de Salud, Víctor Echeandía, ya había informado la falta de pruebas rápidas para la COVID-19 en la región Lambayeque; la misma que afectaba los registros diarios de casos positivos.

No obstante, aquella vez aseveró que eran los hospitales del Ministerio de Salud los priorizados con las pocas pruebas rápidas que quedaban, algo que al parecer ya dejó de suceder.

