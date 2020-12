Cercado de Lima: mujer denuncia agresión y pide garantías para su vida

Una joven denunció haber sido atacada por quien sería la actual esposa del padre de su hija. La fémina pide el apoyo de las autoridades, pues asegura que es constantemente amenazada por su presunta agresora .

La madre de familia contó a Latina Noticias que ayer domingo 22 de diciembre salió a comprar a una tienda cuando en el trayecto un hombre bajó de una camioneta y la amenazó con un arma.

La denunciante dijo que segundos después apareció Laura Isabel Hidalgo, la esposa de su expareja, con un cuchillo con el que la agredió.

Una cámara de seguridad registró el hecho y en total se observó a 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres, atacar a la mujer, a quien también arrojaron un pegamento.

La agraviada colocó la denuncia en la comisaría del sector y pidió garantías para su vida y la de su familia . Asimismo, pasó por el examen del médico legista que confirmó todas las lesiones antes expuestas.

Santisteban manifestó que luego del ataque recibió llamadas intimidatorias. “Toda la noche no he dormido porque han estado llamándome, a mi mamá y a toda mi familia para decir que va a venir a matarme, a hacerle daño a mi hija. Le pido a la ministra de la Mujer que me apoye, tengo miedo”, declaró la joven.

Además, indicó que esta situación se repetiría desde hace tiempo atrás. “Esta mujer, desde que mi hija nació, me ha tenido amenazando de muerte a mí, a mi hija y a toda mi familia. No es la primera vez que me ha atacado para matarme”, precisó.

La agraviada comentó que el padre de su hija de 5 años de edad está enterado del caso, pero no habría tomado cartas en el asunto . “Él me ha dicho que va a apoyar a su mujer, entonces qué puedo esperar de una persona como él”, señaló.

Durante la difusión del caso, el área de prensa del Ministerio de la Mujer se contactó con el mencionado noticiero y aseguraron que se comunicarán con la denunciante.