Agricultores de Lambayeque no se sumarán a paro nacional de 24 horas

El gerente de la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque, Víctor Pineda Sampén, informó que no se sumarán a la convocatoria hecha por el presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú, Carlos Ravines, de acatar un paro nacional de 24 horas; programado para este 29 de diciembre.

Según indicaron los promotores, las protestas se dan como reclamo al poco interés por parte del Estado para ayudar al sector agrícola a nivel nacional. En el anuncio hecho por Carlos Ravines se hace un llamado a agricultores y pequeños productores agropecuarios de todo el Perú.

“Mediante asamblea acordamos realizar un paro agrario preventivo por 24 horas el próximo martes 29. Hemos pedido a nuestras bases que acaten el paro de manera pacífica y guardando el distanciamiento social”, fue lo que declaró Ravines el pasado 22 de diciembre para los medios nacionales.

Ante ello, el Pineda Sampén afirmó que la institución que preside no está afiliada a la Junta Nacional de Usuarios de los Sectores Hidráulicos de Riego del Perú, por lo que no reconocen al mencionado dirigente nacional ni sus reclamos. Además, de que no ha llegado ninguna comunicación o convocatoria formal.

Por su parte, similar posición tuvo la presidenta de la Asociación Agrícola Pecuaria Miguel Grau Seminario de Olmos, Caridad Jara Palomino, quien aseguró que como agricultores desconocen de alguna convocatoria, por lo que descartó la participación de los hombres de campo del Valle Viejo de Olmos.