Surco: rescatan a motociclista que quedó atrapado tras chocar con auto

Personal de Serenazgo de Surco y de los bomberos lograron rescatar a un motociclista que terminó con graves heridas en la pierna tras el choque de su vehículo contra un auto. El hecho se registró en la cuadra 9 de la avenida Los Próceres, frente a la residencial La Cruceta.

Jesús Alejandro Anaya Calle, cocinero de 33 años, impactó con un auto en movimiento y cayó encima de su moto, por lo que su pierna izquierda terminó incrustada. Personal de la Brigada de Rescate también se apersonó al lugar para brindarle los primeros auxilios.

El agente José Luis Carmona relató que Anaya estaba apunto de perder el conocimiento, por lo que empezó a hablarle en voz alta. Asimismo, cogió su cabeza para impedir que mueva su cerviz y espalda.

“Empecé a sentir que su temperatura empezó a bajar y su cabeza la sentí más fría. Le dije que me ayudara y que no moviera su espalda. Él decía que no sentía su pierna. No quería que pierda la realidad y se desmaye”, relató.

Con la asistencia de los bomberos, el parador pudo ser retirado, por lo que la ambulancia trasladó a Anaya al hospital Casimiro Ulloa, donde fue atendido por personal médico.

El chofer del carro con el cual chocó el motociclista, identificado como Daniel Aranda, permaneció en el lugar, detalló la Municipalidad de Surco a través de un comunicado.

