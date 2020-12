SJM: vecinos impiden asalto a una mujer lanzando ladrillos

El pasado miércoles 23 de diciembre de 2020, vecinos de San Juan de Miraflores frustraron un asalto a una mujer lanzando ladrillos. El hecho fue captado por una cámara de seguridad que grabó todo lo sucedido a plena luz del día.

La víctima, identificada como Maximiliana Rojas, caminaba por la calle cuando una mototaxi fue acercándose a ella. Dos delincuentes armados se bajaron de la unidad para arrebatarle sus pertenencias.

Previamente, la mujer tocó un portón en busca de ayuda para ver si algún vecino la auxiliaba en ese momento. En las imágenes se aprecia que la agraviada fue reducida por los ladrones, quienes trataron de quitarle su celular.

Uno de los ladrones intentó agredirla, pero en ese momento uno de los vecinos lanzó un ladrillo para espantar a los sujetos.

Ante la negativa de los delincuentes de dejar en paz a la mujer, un segundo ladrillo fue arrojado, el cual casi impacta en uno de ellos. Esto provocó que se asustaran y huyeran del lugar en la mototaxi. El suceso ocurrió a la espalda del parque zonal Huayna Cápac en SJM.

“Ella estaba gritando y mi mamá se dio cuenta que estaban ahí con pistola. Mi mamá quería ahuyentarlos. No sabía qué hacer y lanzó ladrillos”, contó una de las vecinas para Latina.

Por otro lado, uno de los hijos de la víctima narró que se intentó poner la denuncia en la comisaría Laderas de Villa. Sin embargo, esta no fue aceptada.

“No le llegaron a quitar nada, su celular. Ella fue a eso de las 8 de la mañana (a la comisaría). Me llama cerca de las 11 y me dice que no le aceptaron la denuncia”, manifestó Jonathan Flores.

Los vecinos de la zona comentaron que los asaltos se vienen realizando con la presencia de mototaxis, por lo que exigen mayor presencia policial.