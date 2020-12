SJL: acusan a taxista de dopar a DJ para robarle S/ 10.000 en departamento

Con información de Joel Robles / URPI - GLR

Un joven denunció haber sufrido el robo de los equipos electrónicos que usaba en su trabajo como DJ. César Huanillo Ricopa (25) contó a RTV que el pasado 23 de diciembre invitó a una persona que siempre le hacía el servicio de taxi para reunirse en su departamento de la zona de Mangomarca, en San Juan de Lurigancho.

El agraviado dijo que lo conocía como ‘Michael’ y que desde el año pasado lo contactaba regularmente para que lo movilice, pero nunca lo había hecho ingresar a su vivienda.

El taxista llegó al lugar en compañía de una amiga y entre los tres comenzaron a consumir bebidas alcohólicas. El denunciante relató que la mujer se retiró antes del toque de queda y asegura que después de ello perdió el conocimiento.

Huanillo Ricopa afirmó que recién se levantó al mediodía del 25 de diciembre y encontró que todo su estudio había sido desmantelado. El delincuente se llevó su consola, laptop, celular, audífonos, micrófono, S/ 3.000 en efectivo, mochila y más aparatos electrónicos. Todo valorizado en más de S/ 10.000.

Las cámaras de seguridad de las casas aledañas registraron a ‘Michael’ mientras llegaba con la mujer la noche del 23 de diciembre y luego retirándose solo a las 2.00 a. m. del día siguiente.

La víctima aseguró que, cuando fue a colocar la denuncia en la comisaría de Zárate no se la aceptaron porque no tenía el nombre del acusado. Asimismo, manifestó que no le recibieron los videos donde se observa al taxista porque la computadora de la dependencia policial no leía el USB donde estaban almacenados.

Huanillo se enteró que sus equipos robados ya están siendo ofrecidos a través de las redes sociales y ha tratado de contactarse con las personas que los venden, pero lo han terminado por bloquear. También ha llamado al celular del taxista, pero aparece como apagado.