Se eleva cifra de ciclistas fallecidos en accidentes de tránsito

Luego de que la pandemia obligara a los ciudadanos a usar otras alternativas de transporte, las bicicletas comenzaron a ser las protagonistas en las principales vía del país, lo que llevó a que las diferentes municipalidades implementen ciclovías para un adecuado tránsito de los ciclistas.

Sin embargo, así como hubo mejoras, también incrementaron los decesos de las personas que hacían uso de las bicicletas como medio de transporte.

El coronel Oljer Benavides Ponce de León, jefe de la División de Prevención de Accidentes de Tránsito de la PNP, indicó que de enero a noviembre del 2020 se registraron 15 accidentes fatales en bicicleta en todo el país, casi el doble de lo que se reportó en el 2019.

Según Benavides , la principal causa de muertes sería el desconocimiento del Reglamento de Tránsito por parte de los choferes y ciclistas.

“Todos los que usan la vía pública, ya sea peatón, conductores de vehículos motores y de bicicletas, deben saber que no pueden hacerlo por cualquier lugar. Y si es en bicicleta, deben ser más cuidadosos”, señaló para Andina.

Asimismo, recalcó que el uso de la bicicleta contribuye con una mejora en la salud de la ciudadanía y felicitó el incremento del uso de la misma. Sin embargo, aclaró que la mayoría de accidentes se produjo por negligencia de los usuarios.

“Todos los que usan la vía pública, ya sea peatón, conductores de vehículos motores y de bicicletas, deben saber que no pueden hacerlo por cualquier lugar. Si es en bicicleta, deben ser más cuidadosos. He visto por las investigaciones que, lamentablemente, cruzaron la luz roja, chocan y son atropellados. También hemos averiguado que la víctima recién tenía manejando dos días o una semana y que no conocía nada las normas de tránsito”, dijo.

