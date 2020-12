La Defensoría del Pueblo realizó una supervisión a la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en donde advirtió deficiencias que pondrían en riesgo la salud de la población por la acumulación de basura en las calles de la provincia.

Falta de logística

A esta entidad se le solicitó que informe si ha iniciado alguna medida luego de advertirse que 120 toneladas de basura no son recogidas a diario por la poca maquinaria con la que dispone la municipalidad. Esto fue denunciado por obreros de limpieza pública a La República el último 21 de diciembre.

Según explicó a La República la comisionada de la Defensoría, Macarena Wester Pérez, los funcionarios de la Unidad de Residuos Sólidos y el Centro de Gestión Ambiental argumentaron que ocho compactadoras no están funcionando y solo cinco maquinas están operativas.

Debido a que todas las compactadoras no están en funcionamiento y la basura prolifera en las calles, la comuna de Chiclayo anunció que dará de baja a la maquinaria inoperativa, a través de control patrimonial, y buscará la adquisición de nuevos equipos.

“La limpieza pública es un deber especifico de la municipalidad provincial y distrital. El hecho de que no cuenten con presupuesto o logística no supone que no cumplan con su labor, y más aún en un contexto de pandemia. Diariamente la Defensoría recibe denuncias de ciudadanos por el no recojo de basura”, detalló.

Reiterativo

Desde el inicio de la gestión Marcos Gasco Arrobas en el 2019, los problemas en el servicio de recojo de residuos sólidos han motivado una serie de reclamos contra la municipalidad.

Incluso, en agosto de este año, en plena pandemia por la COVID-19, la Defensoría pidió la intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), según un oficio al que accedió este diario.

“Si hacemos un recorrido en la ciudad siempre habrá algún punto donde exista basura. Si bien la ciudadanía tiene su cuota de contribución y responsabilidad, la cual se refleja a través del pago de arbitrios y la disposición oportuna de la basura, corresponde la municipalidad formular estrategias para mejorar esta situación”, detalló Wester.

Algunas de las zonas más afectadas por la acumulación de desperdicios son los pueblos jóvenes San Cristian y Santo Toribio de Mogrovego, lugares donde el camión recolector de basura no llegó a pasar hasta por una semana, según la Defensoría.

“Situaciones de esta naturaleza deben ser solucionadas, y no esperar una exhortación para poder proceder. Se entiende que esta problemática arrastra a gestiones anteriores, pero no hay excusa para incumplir deberes que están en la Ley Orgánica de las Municipalidades y la Constitución”, comentó la comisionada.