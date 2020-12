Congresista Mario Quispe cuestiona al JEE Piura 1

El congresista de la República Mario Quispe cuestionó el trabajo de Jurado Especial Electoral Piura 1, especialmente al secretario jurisdiccional Armando Aldana Tume, ya que, según sus declaraciones, la inscripción del candidato por Alianza Para el Progreso, Manuel García Correa, fue declarada improcedente porque figura como personero legal del Movimiento Regional Fuerza Regional el 2017.

Según la resolución número 30-2020-JEE, García Correa se encuentra prohibido de postular conforme lo establece el artículo 38 numeral 38.4 del Reglamento, que señala: “Los candidatos no pueden ser personeros en el proceso electoral, y viceversa”.

Sin embargo, Mario Quispe sostiene que Fuerza Regional es un movimiento de alcance regional más no nacional que, incluso, no participa en estas elecciones generales. En razón de ello, consideró que el candidato con el número 3 de APP, cumple con todos los requisitos para su inscripción.

“Aquí hay un error porque esta decisión no tiene ningún argumento legal ni técnico. Yo creo que el presidente del JEE Juan Carlos Checley no ha leído bien, especialmente su secretario Armando Aldana, quien hizo lo mismo con mi candidatura en las elecciones pasadas. Esto me causa suspicacia y queremos que se resuelva cuanto antes”, enfatizó Quispe.

En ese contexto, dio a conocer que en los próximos días impugnarán dicha resolución, la cual consideran que tiene vacíos legales, por lo que esperan tener una respuesta favorable que permita la inscripción de García Correa.