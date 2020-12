Asoma el 2021 y no hay contratos para vacunas ni buena atención primaria

A pocos días del 2021, el panorama es desalentador. La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, a cargo del sector desde hace seis meses, confirmó que se viene registrando un aumento de casos, fallecidos, hospitalizaciones y demanda de camas UCI a causa del nuevo coronavirus, por lo que su prioridad en el próximo año será reforzar el primer nivel de atención. Sin embargo, solo el 30% de estos centros se encuentran en buenas condiciones para brindar atención a los pacientes, incluidos los que no padecen de COVID-19. “La mayor parte de carga de enfermedades podría resolverse en un primer nivel de atención adecuado. Tenemos 8 mil, pero el 70% está en malas condiciones”, dijo en el programa ‘Cuidando tu salud’, en RPP.

Este gran porcentaje carece de equipos, pero sobre todo de personal de salud. En este punto, Mazzetti reveló que desde marzo solo cuentan con un 60% de médicos, pues el otro 40% debió dejar de trabajar por problemas de edad o comorbilidades. “Tenemos establecimientos cerrados porque la mitad del personal no se encuentra con nosotros”.

Sobre este tema, Augusto Tarazona, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), reveló que antes de la pandemia ya había una brecha de 15 mil médicos para el primer nivel de atención. Y si se cuenta a enfermeras, técnicos y más, este déficit llega a 70 mil. “Con la pandemia, encontramos que el Minsa no renovó ni amplió plazas. No sé si ellos tienen datos exactos, pero no existe una política consistente de recursos humanos, ni de reemplazos ni de remuneraciones. Entonces con una política errática es difícil contar con este recurso humano”.

En tanto, la ministra se refirió por primera vez y de manera pública a los médicos que, por tener factores de riesgo y otras razones, no están trabajando para el sector público pero sí lo hacen de manera privada. A esta acción, Mazzetti la calificó como una “traición a la patria”.

Ante ello, Tarazona aseguró que el CMP también investiga y condena estos hechos, pero pidió no generalizar porque afecta la labor de quienes arriesgan sus vidas durante la pandemia. “No está bien resaltar solo este hecho, frente a lo que venimos sufriendo: despidos, falta de pago y equipos de protección personal. Incluso, nos llegan quejas de que están despidiendo a médicos del primer nivel de atención en Lima norte”, reveló.

Sumado a la falta de médicos, la falta de implementos es otro problema en el primer nivel, por lo que la ministra afirmó que el próximo año se les reforzará con balones de oxígeno. Asimismo, se implementará una app para que las personas puedan conocer qué establecimientos los atenderán por si presentan síntomas de COVID-19 o para otros males. Aunque este refuerzo será lento. En enero, se empezará con un 10% de establecimientos y, en febrero, el 20 a 25%.

“Tenemos una especie de cronograma para ir abriendo (los centros), pero solo me refiero a los que se encuentran funcionando ahora, que es solo la mitad del total”, detalló.

En tanto, se continuará con la atención de telemedicina. “Nuestro sistema de salud tiene problemas y eso no se va a resolver en unos meses”, agregó.

Sin vacunas y con desfase

La ministra de Salud también indicó que al momento tenemos tres acuerdos vinculantes y un contrato en negociación con laboratorios para acceder a las vacunas en los primeros meses del 2021. Sin embargo, aún no hay nada concreto.

Explicó, además, que si no se firmó contrato con Pfizer, mientras otros países como Chile y Argentina sí lo hicieron e iniciaron ya su vacunación, fue porque “a nosotros nos interesa considerar la salud más adelante para que no nos pongan en riesgo. De repente un favor en este momento nos complica más adelante”.

En otro momento, confirmó que existe un desfase en las cifras porque las regiones registran casos positivos y sintomáticos, mientras el Minsa, por estándares internacionales, solo los sintomáticos. Es decir, así la prueba revele positivo, no es considerado. En el caso de fallecidos, afirmó que “hemos aproximado las cifras lo más que se pueden, más no se va a poder” y que no se trata de una cuestión de “sinceramiento” sino de que son registros diferentes.

Hay que estar alertas

“Estamos en fluctuaciones. No me confiaría, hay que estar alertas”, reconoció la ministra Mazzetti, sobre la llegada de una segunda ola, pues el país viene registrando un aumento en la curva de sus indicadores desde inicios de diciembre, sobre todo en las regiones del norte e Ica.

Asimismo, resaltó la importancia de las pruebas moleculares que, según dijo, se han repartido 220 mil en el interior del país. También, hay 30 mil pruebas antigénicas en zonas donde hay laboratorios. En tanto, aseguró que en enero llegarán otras 800 mil pruebas de este tipo que serán enviadas a establecimientos de primer nivel.

“El 35% de infectados en Lima y Callao son niños sin síntomas”

Según la ministra Mazzetti, el estudio de seroprevalencia nacional se seguirá dando a conocer por partes “porque así va llegando la información”.

De acuerdo con los primeros resultados, poco más del 40% de la población peruana se ha infectado con el COVID-19 en algún momento. En tanto, se tienen resultados de Lima, Callao y otras cinco regiones. Y un resultado preocupante es que el 35% de infectados en la capital y Callao son niños que en su mayoría son asintomáticos. Es decir, podrían transmitir el virus sin saberlo.

Otro punto importante que mencionó la ministra dentro de su intervención para un medio de comunicación fue que “no existe sustento para seguir usando la ivermectina, ni cuando se tengan síntomas de COVID-19, ni cuando se encuentran en UCI, porque no está demostrado”.

En tanto, el Comando Vacuna no se presentó ayer ante la Comisión de Seguimiento y Gestión de Riesgos de Desastres COVID-19, pero envió un documento en el que reitera que “Perú no ha firmado suficientes acuerdos como otros países de América Latina”.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.