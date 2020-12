Puno. Un informe de Contraloría General de la República evidenció que un sector de trabajadores nombrados y contratados del hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno no se acogieron al trabajo remoto durante el estado de emergencia por la pandemia. Y literalmente, sin trabajar, recibieron su sueldo.

El entonces director encargado del nosocomio puneño, Jorge López y una fuente del mismo hospital en agosto informaron que el 80% de los trabajadores dejaron de trabajar. Unos solicitaron licencia por vulnerabilidad y otros no fueron a trabajar por temor a contagiarse.

De las acciones de control, se evidenció que solo algunos trabajadores vulnerables presentaron su solicitud, mientras que otros abandonaron el centro de labor para acogerse a la licencia por vulnerabilidad. De abril a octubre no se hizo la relación de trabajadores con trabajo remoto. Según ley los trabajadores en riesgo por edad o factores clínicosdebieron acogerse a esta modalidad, sin embargo, ello no ocurrió. No trabajaron, pero percibieron sus remuneraciones con normalidad, según se desprende del informe de Contraloría.

Existe un perjuicio en la prestación de los servicios de salud del hospital. La Contraloría recomienda tomar las medidas correctivas para solucionar estos inconvenientes.

Cabe precisar que desde que inició la pandemia del coronavirus al igual que en otras regiones del país, en Puno se ha evidenciado la crisis del sistema de salud.