Menor se disparó por accidente con arma de fuego de policía y ahora está en UCI

Hace poco más de un mes, la vida de un menor de 10 años de edad cambió rotundamente tras dispararse por accidente con el arma de fuego del suboficial Jimmy Valencia Manrique, quien era pareja de su madre en ese momento. El pequeño encontró el armamento en un cajón de otra área de la vivienda, cargada y sin seguro, por lo que al manipularla por curiosidad terminó con un proyectil en el abdomen.

De acuerdo con la progenitora de la víctima de esta presunta negligencia, lo que más le indignó fue la respuesta del efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) luego del hecho. Antes de priorizar la condición del niño herido en el suelo, este decidió retirarse del lugar para colocar una denuncia en la comisaría y así desligarse de responsabilidades. Sin embargo, en el acta de la denuncia que colocó el efectivo policial en Pachacamac, se indica todo lo contrario.

“Este señor, Jimmy Valencia Manrique, labora en la Unidad Águilas Negras. Es un hombre que no tiene conciencia y evade toda responsabilidad, echándome la culpa y amenazándome si me atrevo a poner alguna denuncia en su contra. Mi hijo lo quería como si fuera su padre, pero él no tuvo pena de mi menor hijo, dejándolo desahuciado y tendido en el pavimento, prefiriendo poner una denuncia antes de salvar la vida de mi pequeño. Pido justicia, hago un llamado al Ministerio de Justicia, al Ministerio de la Mujer. Y que le caiga todo el peso de la ley”, indicó la madre para RTV.

Actualmente, el menor se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en San Borja y está a punto de enfrentar una cuarta cirugía. Sobre su estado, el doctor Fernando Trigoso Mori señaló que aún es de pronóstico reservado.

“Ingresó el 4 de noviembre referido por el Hospital Villa el Salvador (HEVES). Su diagnóstico fue traumatismo abdominal por proyectil de arma de fuego dañando el 80% de las páncreas, el cual ha sido retirado. La primera Cirugía fue dada en el Hospital Villa El Salvador; las dos siguientes fueron en el INSN San Borja. El diagnóstico del menor es reservado, pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que el menor reciba una cuarta cirugía en la cual podremos saber con certeza su mejoramiento, tiene el apoyo de nosotros, los especialistas y el soporte del SIS”, acotó.