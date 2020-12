Puno: adulta mayor pide apoyo para subsistir durante crisis sanitaria

Una adulta mayor de 79 años debe vender tunas para subsistir en Puno. Se trata de la señora Juana Quispe, quien sale todos los días a los alrededores del paradero interdistrital, cerca al jirón Banchero Rossi, en Puno, a pesar de la crisis sanitaria que enfrenta el país por el coronavirus.

Contó que tuvo que vender en las calles después de que enviudó muchos años atrás.

Por el momento, una mujer de nombre María le brinda un espacio en su casa para que tenga dónde vivir. “Si no fuera por María no sé donde viviría, tal vez estaría durmiendo en la calle, porque yo no tengo casa”, detalló en Sin Fronteras.

Navidad en soledad

Otro caso corresponde a Juan de la Cruz Unqui de 68 años. El anciano, al igual que la señora Juana, también debe ganarse la vida trabajando en las calles de Puno.

El señor Juan sale todos los días con su charango y toca melodías para los transeúntes. Centavo a centavo consigue dinero para su alimentación y señala que todos los días se levanta con esta esperanza.