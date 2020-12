La mutación de virus es más contagiosa pero no letal

Jorge Ballón explica en esta entrevista por qué los virus mutan, lo hacen para sobrevivir, cambian de codificación genética para derrotar los escollos inmunológicos que también desarrolla el ser humano.

La nueva cepa del coronavirus hallada en el Reino Unido ha puesto en alerta al mundo ¿A qué se debe la mutación?

Todos los virus, no solamente el Sars-CoV-2, mutan. Cambian su código genético y lo hacen al azar. Dentro de sus mutaciones, si hay alguna del cambio genético que los favorece, se puede quedar de forma permanente. Evolucionan para sobrevivir y permanecer en el tiempo.

En el caso de Sars-CoV-2, diría que en setiembre de 2020 en el Reino Unido encuentran una mutación que le hizo cambiarlas proteínas Spike que tiene en su superficie, proteínas con las que ingresan a las células humanas. Con la mutación, esas proteínas tienen mayor afinidad al receptor con el cual se une a las células.

¿Por eso es más contagioso?

Sí. Se puede contraer más fácilmente el virus con una carga viral menor. Ahora, no es tan cierto que esa variante genética solamente se encuentra en Inglaterra, también la hallaron en Bélgica, Noruega, Holanda y curiosamente en Sudáfrica. Pero no tienen relación. No es que esta variante haya ido de Sudáfrica a Europa o viceversa, sino que, al ser mutaciones al azar, ese mismo tipo de cambios se han dado en ambos lugares (...)Eso no significa que el virus sea más letal. Hay que esperar. Pero el virus seguirá mutando.Aparentemente esta mutación no va a perjudicar el uso de las vacunas que se han preparado.

¿Eso no va a ocurrir?

Pudiera ser que no ahora. A futuro sí, como ocurrió con el virus de la influenza, el cual también muta y la velocidad de cambio obliga al cambio de composición de la vacuna.

¿No es que la nueva cepa de Inglaterra haya viajado a los otros países sino que en cada país ha ocurrido una mutación diferente?

En el caso de Europa, lo más factible es que haya ido de país a país. Pero en el caso de la encontrada en Sudáfrica, no. Estamos hablando de espacios geográficos totalmente diferentes y no hay evidencia que un ciudadano que haya llegado o salido de esos países pudiera ser el causante. Sin embargo, si estamos hablando de que esta cepa en Reino Unido está desde setiembre, no quiere decir que se haya quedado ahí. Recordemos que ha habido vuelos fuera de Europa. Nadie en este momento puede decir que en el Perú no existe esa variante.

¿Qué estudios se tienen que hacer para identificar si esa cepa ya está en el Perú?

Después de hacer la prueba molecular se efectúa la secuenciación del genoma del virus.

¿Lo debe hacer el Instituto Nacional de Salud?

Han hecho la secuenciación de varios (cambios) y ha reportado a las bases mundiales. En el Perú, afortunadamente no solo el INS tiene secuenciadores. También la Unsa en su laboratorio, en Biología y en Facultad de Medicina. Solo se necesitaría los reactivos para hacerlo.

Entonces, es un hecho que en el Perú también tuvo su propia mutación

Claro, pero ninguna de ellas había tenido mayor impacto. En cambio, esta mutación puntual de Inglaterra, sí demuestra que es más transmisible el virus y que probablemente se requiere menos carga viral para que la persona se contagie.

¿Cuáles son los factores que determinan que una mutación sea más contagiosa que otra?

El virus no es un ser vivo, es información, es como el programa de una computadora. Cuando una computadora está apagada el programa no funciona, cuando se enciende este funciona y le dice a la computadora lo que tiene que hacer. En el caso de los virus, al ser de la misma manera, mientras que no esté dentro de una célula no pasa nada, cuando ingresa a una con la información que tiene, empieza a replicarse y causar daño. Hay mutaciones que se dan al azar, cuando se replica el ácido ribonucleico del virus, comete errores y empieza a codificar otras proteínas; y algunas de esas pueden significar una ventaja para ellos.

La población tiene que saber que no es anormal que el virus haya mutado. Así como los humanos hemos evolucionado, los virus también, para adaptarse a las condiciones. El virus pasa de persona a persona y en esos pases, por decirlo de alguna manera, se modifica.

¿Tiene que ver la raza?

Los factores genéticos, como en otras enfermedades, pueden predisponer al individuo de una u otra manera. Hay personas que se van a defender mejor frente al virus.

¿De qué va a depender que se sepa si esta nueva cepa es más letal que la primera?

Con esta mutación, se han hecho diseños experimentales con modelos animales (hurones). En el caso de los hurones, cuando han utilizado esta cepa no han visto que el desarrollo de la enfermedad sea más letal. En los casos reportados no se evidencia que el cuadro clínico sea más grave.

Ahora la población está alarmada.

En vez de alarmarme por la nueva variante, me alarmo cada vez que salgo a la calle y veo que la gente se olvidó que estamos en pandemia y no respetan el distanciamiento social ni el uso de las mascarillas.

¿El virus va a dejar de mutar, en algún momento se va a frenar?

Va a seguir mutando y sistema inmune del ser humano tiene que aprender a defenderse del virus. Eso se logra cuando una persona se infecta o a través de las inmunizaciones.

Los protocolos no se van a dejar hasta el próximo año

Yo diría que hasta el año 2022. Si tuviéramos las vacunas, hay que prever cuanto tiempo va a tomar inmunizar al 60% de la población. Si en este tiempo, el virus muta más, probablemente la vacuna que nos pusimos ahora, no nos va a proteger de aquí a dos años y tengamos que volvamos a vacunar.

El panorama es más complicado

Así es y una de las cosas que me alarma es que se pierde el tiempo buscando responsables de por qué no se trajo la vacuna. Es necesario, sí, pero hay que ver qué grado de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros y qué estamos haciendo para protegernos. El mensaje es cuidarse, cuidarse, cuidarse.v