Tacna no registra muertos por la COVID-19 por cuarto día consecutivo

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tacna, en su reporte del 23 de diciembre, informó que es los últimos cuatro días no se presentaron nuevas muertes por coronavirus.

Sin nuevos decesos, la cifra de víctimas mortales durante la pandemia se mantiene en 674, entre sospechosos y confirmados. El descenso de fallecidos por día empezó a registrarse desde octubre.

En tanto, se diagnosticaron 15 nuevos casos positivos. De esta manera, se incrementó el registro regional a 23.680 contagiados.

Las localidades de Tacna con 8.854 casos, Gregorio Albarracín con 4.953, Alto de la Alianza con 3.337 y Ciudad Nueva con 2.939 concentraron la mayor cantidad de infectados por el virus.

Diresa también comunicó que 25 pacientes están hospitalizados y 19 de ellos se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Recuperados

De acuerdo al reporte regional, se elevó a 22.260 el número de pacientes dados de alta, es decir, que el 94% del total de contagiados en Tacna (23.680) logró superar la enfermedad.

Las autoridades de salud exhortaron a la ciudadanía a no bajar la guardia y seguir con responsabilidad las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos durante 20 segundos, uso de mascarilla, distanciamiento social no menor a un metro, evitar lugares muy concurridos y no acudir a reuniones sociales.