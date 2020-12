Surquillo: ciudadanos forman largas colas para recoger pavo navideño

A pocas horas de celebrarse la Navidad, grandes colas se forman en los exteriores de un local de San Fernando, en Surquillo. Las personas, que permanecen desde tempranas horas de la mañana, buscan canjear sus vales de pavo.

La cola empezó desde las 5.00 a. m. del jueves 24 de diciembre. Tal como se ve en las fotografías de La República, cientos de clientes esperan a lo largo de cuatro cuadras de la avenida República de Panamá.

Según indicaron algunos usuarios en Panamericana TV, la cola no está avanzando rápido, por lo que temen no encontrar el producto. Indicaron que la empresa solo atendería hasta la 1.00 p. m. debido al bajo stock por la alta demanda reportada y las restricciones que se deben seguir a consecuencia de la pandemia.

“Esta avanzando lentísimo, es igual que un banco. Una persona de San Fernando, en vez de repartir volantes, debería estar preguntando qué trámite vas a realizar, para así agilizar su proceso. Eso reduce, 30 minutos o una hora de estar esperando [...] Lo que más temo es llegar y que me digan que ya no hay pavo. Ayer me pasó, estuve esperando una hora y no pude encontrar”, enfatizó un ciudadano en diálogo con Panamericana TV.

En ese sentido, muchos clientes indicaron que, en caso de no ser atendidos, tendrán que guardar su vale para otro año. Piden a la empresa agilizar el recojo de pavo.

Esta situación se replica en otras avícolas, como en San Miguel. En dichos lugares, se registró gran aglomeración de personas, así como la presencia de adultos mayores y menores de edad.