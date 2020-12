Navidad: ¿cómo proteger a tus mascotas de la pirotecnia?

A tan solo unas horas de celebrarse Navidad, los juegos pirotécnicos suelen convertirse en la principal causa de estrés y angustia para los gatos, perros y aves.

Las explosiones de fuegos artificiales pueden emitir sonidos de 150 hasta 190 decibelios, pero es a partir de los 65 que causarían los efectos de estrés en todos los animales, según un estudio de Doctors Louise Thompson, consultora experta en conducta animal.

En esta misma línea, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals advierte que el 20% de los casos de mascotas extraviadas son debido la pirotecnia. Por ello, La República contactó con Franco Mauri, médico veterinario y responsable de la Unidad de Negocios de Animales de la compañía MSD Animal Health en Perú, dedicada a la salud animal. El especialista brindó algunos tips a tener en cuenta para estas fechas.

1. Dar un paseo previo

Es recomendable que unas horas antes de la medianoche, salgas a caminar con tu mascota a la calle para evitar que se estrese a causa de los estruendos.

2. Armar un refugio

Para ello será necesario que identifiques un lugar seguro para el engreído de tu casa. Este puede ser una cama cómoda y debe tener agua limpia y fresca. Si estará solo, que sea en una habitación segura, libre de obstáculos, sin espejos ni filos, con las cortinas cerradas y, de ser posible, música alta para aminorar los ruidos y combatir el estrés.

3. Vendaje antifuegos artificiales

El método de Tellington Ttouch es uno de los más conocidos que sirven para calmar la ansiedad del perro. De acuerdo al veterinario Franco Mauri, “lo que se quiere hacer con este vendaje es que la mascota se sienta segura, acariciada y abrazada”.

Para cumplir con el objetivo, esta técnica debe ser aplicada de la siguiente manera:

Estira la venda horizontalmente y colócala por debajo del pecho.

Forma una cruz en la parte de arriba de su espalda y, posteriormente, crúzala por debajo.

Debes atarla lejos de su columna vertebral para evitar que se lastime cuando se acueste.

“Hay que tener cuidado con la presión que se puede generar con la venda. La idea es que no quede tan ajustado para no hacerle daño a la mascota”, precisa el especialista. Asimismo, indica que estas deben mantenerse en el cuerpo del perro o gato el tiempo que dure la detonación de pirotécnicos.

Las vendas elásticas pueden ser conseguidas en clínicas especializadas o en pet shops.

4. Usar sedante solo cuando hay prescripción médica

Mauri sostiene que el uso del sedante dependerá siempre de lo que diga el médico veterinario, ya que se debe tener en cuenta el número de dosis, el tipo de tranquilizante que se utilizará y condiciones preexistentes. Una situación a tener en cuenta, ya que, según comenta el especialista, hay razas de perros predispuestas a problemas cardiacos, por lo que si se le automedica podría ser peor para su salud.

5. No atarlos

“Uno de los mayores errores es que los encierren en un cuarto o un baño; sin embargo, a veces eso es contraproducente. Por ello es mejor que la mascota elija un lugar de la casa donde se sienta segura”, puntualiza el experto.

¿Cómo proteger a tus mascotas de la pirotecnia?. Foto: MSD Animal Health en Perú

6. Acompañarlos

En estos momentos, tu compañía y mimos es lo más importante para que tu perro o gato se sienta seguro. Otra opción es que lo distraigas con snacks.

Por otro lado, ante la posible desaparición de mascotas durante estas fechas, es mejor prevenir y ponerle su placa de identificación para encontrarlos rápidamente.

¿Cómo afecta la pirotecnia a las mascotas?

Las manifestaciones del estrés causado por el ruido de la pirotecnia son:

Aumento de presión sanguínea

Respiración acelerada

Pupilas que se dilatan

Incremento de salivación

Temblores momentáneos

Cansancio repentino

Además, las mascotas pueden sufrir náuseas, temblores, jadeo, salivación, insuficiencia respiratoria, ansiedad, vómitos, convulsiones e, incluso, infartos.