Mujer sobre pandemia: “Se me han muerto 10 familiares a causa del COVID-19″

A solo horas del inicio de la Navidad, una mujer que compraba algunos productos en Mesa Redonda contó lo que ella vivió durante este estado de emergencia sanitaria por el coronavirus. La fémina indicó que sufrió bastante ante la pérdida de sus parientes por la actual pandemia.

La madre proveniente de la ciudad de Tacna llegó a Lima para pasar la Navidad en compañía de sus hijas y sus nietos. Producto de la COVID-19, ella también terminó cerrando dos restaurantes llamados Mar de Colán. Asimismo, mencionó que aún guarda esperanzas para seguir y deseó unas felices fiestas a todos los peruanos.

“Vengo de la provincia de Tacna. Tenía dos restaurantes en Tacna y por motivo de la pandemia (los tuve que cerrar). Estoy acá, en Lima, por mis hijas. He perdido dos restaurantes. He venido a comprar (a Mesa Redonda) para mis nietos, pero qué vamos hacer”, dijo la mujer a Canal N.

“Se me han muerto 10 familiares a causa del COVID-19 y me he traído a mi papá, pero, sabe, Dios es grande. Como dicen, he salido por la puerta ancha y se viene mi revancha. ¡Feliz Navidad 2020¡ y que venga un 2021 con mucha prosperidad y con mucho amor”, agregó.

Este último martes, en la víspera de la Navidad, Perú llegó al millón de contagios por el virus. Ante esta situación, la mujer exhortó a la ciudadanía a mantener su compromiso y responsabilidad de cumplir con las medidas preventivas para evitar más infecciones.

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, envió una reflexión a todos los peruanos por estas fiestas. “Hemos sacrificado muchas vidas. Muchos compañeros de trabajo ya no están con nosotros. Muchos de nuestros familiares ya no están y ni qué decir de la gente que ha venido a nosotros a buscar ayuda y no hemos podido ayudarle porque la pandemia ha destrozado el sistema y ha destrozado los cuerpos de nuestros ciudadanos, y ha sido muy difícil salir adelante”, lamentó.