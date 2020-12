Minsa brinda consejos para afrontar la Navidad sin un ser querido

A diferencia de años anteriores, los hábitos a los que estábamos acostumbrados en las celebraciones de fin de año han cambiado debido a la pandemia. En ese sentido, la melancolía puede ser el sentimiento más recurrente dentro de las familias que han perdido a algún ser querido por la COVID-19.

Abel Sagástegui, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental (INSM) del Ministerio de Salud (Minsa), explicó que compartir las emociones y los recuerdos de manera virtual ayudará a liberar la pena, aceptar la ausencia y llenar el vacío en esta fecha importante.

Superar la pérdida de un ser querido es un proceso difícil, más aún en esta pandemia que ha generado un duelo complicado, ya que muchas personas no han tenido oportunidad de despedirse de sus seres queridos , generando así sentimientos de culpa y dilatando el tiempo para su recuperación.

“Enfocarnos en el recuerdo de los momentos gratos que se ha vivido con la persona que ya no nos acompaña. Podríamos, por ejemplo, realizar homenajes, fotos del recuerdo y compartirlos con las personas más cercanas a nosotros”, dijo Sagástegui

Por otro lado, hizo un énfasis en los niños, debido a que siempre estarán a la expectativa de la reunión navideña. En ese sentido, las personas que estén a su cargo deben darles mucho afecto y recordar junto con ellos a la persona especial que perdieron, la unión que se tuvo, el afecto y los buenos momentos en familia.

Finalmente, detalló que las pérdidas son un proceso doloroso y que no hay un tiempo usual para su recuperarse, pero con el pasar de los meses la persona se irá sintiendo mejor, lo que significa que estaría aceptando la partida.

“El duelo normal no suele alterar las actividades de la vida diaria, salvo el inicio. Es importante aceptar nuestros límites y recordar que las cosas que han pasado no se deben a nosotros y no se pueden cambiar, y en eso se debe trabajar para superarlo.”, puntualizó.

