Los trabajadores nombrados, obreros y contratados, no han recibido sus remuneraciones y gratificaciones de diciembre. Desde la gerencia se anunció que los pagos se harían pero que la gratificación no sería un sueldo íntegro como lo señala el pacto colectivo, sino S/300.

Otra de las denuncias es el cese de los trabajadores por tiempo de servicio. La servidora Marlene Rosado Zavala fue cesada en setiembre pasado al cumplir 70 años y pasar los 30 años de servicio en una institución pública. Rosado laboró como coordinadora de Bienestar Social y Capacitación.

Ella relató que su resolución de cese tiene dos irregularidades: no reconoce la totalidad de sus 30 años de labor y no define la fecha en que se abonará el beneficio social de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Sobre el primer punto, explicó que en 1996 ella fue despedida de la comuna de forma arbitraria, realizó un proceso judicial y fue retornada.

“La resolución judicial que me reponía, señalaba específicamente que se reconozca mi tiempo de servicio. La gestión del alcalde Julio Medina, al cesarme en setiembre, no reconoce mis 30 años de trabajo, solo 16, desconociendo por completo la resolución judicial que me retornó al municipio”, explicó.

Respecto al pago de su CTS, la trabajadora mencionó que la resolución de cese señala que el pago se hará cuando exista disponibilidad presupuestaria. Es decir, no hay una fecha para que se haga efectivo.

Rosado ha presentado un documento solicitando la nulidad de la resolución. “Yo intenté hablar con el alcalde. No fui recibida. También presenté una carta notarial el 10 de octubre. No he recibido respuesta. Es una injusticia lo que se hace conmigo y otras 40 personas que han sido cesadas de igual forma, sin sus beneficios. “, concluyó.

En la municipalidad se informó que existe una grave crisis presupuestal.