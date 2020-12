SMP: roban S/ 6.000 a vendedor de pescado cuando compraba mercadería

Un grupo de delincuentes robó S/ 6.000 a un vendedor de pescado, cuando se dirigía junto a su hijo a comprar al terminal pesquero. El hecho ocurrió durante la madrugada en el cruce del jirón Pósitos y la avenida Zarumilla, en el distrito de San Martín de Porres.

Según narra uno de los agraviados, alrededor de las 3 a. m. cuatro sujetos llegaron abordo de motocicletas y los interceptaron en su camioneta. Tras amenazarlos, los malhechores se lograron llevar todo el dinero.

“Dos motos lineales me cierran el paso, luego uno de los delincuentes me pone la pistola en la cabeza, y al ver que podía arrancar, me golpean en el rostro”, comentó Alexander Condori en diálogo con América TV.

El dueño del establecimiento sospecha que los ladrones los habrían estado siguiendo. Asegura que no es la primera vez que son víctimas de la delincuencia. Ante ello hacen un llamado a las autoridades y solicita mayor resguardo en la zona.

“Abrieron la puerta, me bajaron con palabras soeces, me dijeron: ‘La plata, la plata’. Me puse nervioso. [...] Esto viene sucediendo desde hace un mes, la primera vez que me robaron me pusieron una pistola en la cabeza. Este es el esfuerzo de toda mi vida”, comentó el otro afectado.

La denuncia se encuentra en la Depincri de San Martín de Porres. Padre e hijo quieren realizar sus labores con total seguridad. Por su parte, los vecinos aseguran que no hay policías en la zona y piden mayor seguridad en la jurisdicción.

