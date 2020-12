Reportan largas colas para recojo de pavos en local de San Fernando

A vísperas de la Navidad, una gran cantidad de personas viene realizando largas colas para recoger los pavos . Esta situación ocurre en un local de San Fernando, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Elmer Faucett en el distrito de San Miguel; así como en el distrito San Juan de Lurigancho.

Los usuarios se mostraron incómodos por las horas que deben esperar para recoger el producto. Indicaron que ellos tienen el vale digital y que ese es el único local disponible.

“Yo estoy desde las 9.00 a. m., vengo para canjear mi pavo con el vale (digital), pero por internet no se puede. Vengo desde Comas [...] Este es el único lugar donde aceptan el vale digital, no convenía el delivery, yo vivo por Ventanilla y no llega”, comentaron algunas personas en Canal N.

Esta situación se replica en agencias de Gamarra, San Juan de Lurigancho, Surquillo, San Martín de Porres, Los Olivos y La Molina. En dichos lugares se registró gran aglomeración de personas; así como la presencia de adultos mayores y menores de edad. En ese sentido, los clientes pidieron a la empresa que se pueda canjear el vale digital en otros locales.

“La gente no se va, porque desde ayer estamos en la cola. Nos han empadronado, pero así sea con lista. Recién han puesto un letrero que dice que no va a haber pavo”, comentaron a RPP.

Cabe mencionar que los expertos de salud han recomendado no acudir a lugares aglomerados por representar un peligro por la COVID-19.