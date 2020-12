Piura: médicos en primera línea se contagian de la COVID-19

Profesionales de la salud del Hospital Santa Rosa de Piura y de Chulucanas registraron contagios durante sus labores atendiendo a pacientes COVID-19, informó la Federación Médica de Piura.

El presidente de la institución, Arnaldo Vite, informó que se trata de tres médicos, una enfermera y un técnico, quienes se contagiaron durante la última semana en el Hospital de Chulucanas, donde atiende a población con COVID-19 y otras enfermedades.

Aseveró que el personal de salud del nosocomio se encuentra en serio peligro, debido al contacto que han tenido los médicos contagiados con otros colegas. Precisó que la falta de aplicación de medidas de bioseguridad fueron la causa del contagio.

“El personal de salud de Chulucanas no cuenta con los materiales de protección para poder protegerse del todo, y eso lo estamos viendo con estos doctores. Según el Minsa, los médicos que no atienden a pacientes COVID-19 no necesitan una indumentaria tan completa, y es ahí donde está el peligro”, expresó.

Asimismo, una interna del Hospital Santa Rosa de Piura, quien no quiso ser identificada, reveló que recientemente dos médicos contrajeron el virus luego de haber participado en la atención de pacientes COVID-19.

El Colegio Médico informó que a inicios de diciembre, nueve médicos llegaron a contagiarse en su centro de labores. El directivo, Cristian Requena, dijo que algunos profesionales de la salud han presentado casos de reinfección, al estar en constante exposición.