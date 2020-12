Angélica Palomino, congresista del Partido Morado, exigió la derogatoria del Decreto Supremo 027-2020 y 028-2020, los cuales autorizan la actividad minera a una empresa extranjera en Tambogrande a pesar del rechazo de la población.

A través del Oficio n.° 00423 dirigido al ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, la parlamentaria explicó que la empresa Nuevo Arcoiris, con inversión extranjera y peruana, adquirió derechos mineros dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera, pese a no contar con licencia social.

“Esto ha sucedido a pesar de no haber licencia social, teniendo de sustento la consulta ciudadana llevada a cabo en junio del 2002, donde el 96% de los votos válidos rechazó la actividad minera en la zona”, precisó.

La legisladora piurana advirtió que la ratificación del dictamen podría generar un nuevo conflicto social y que, solo si se mantiene la decisión mayoritaria de Tambogrande y del valle de San Lorenzo, se podrá conseguir la paz social.

“Hoy en mi calidad de representante de la región Piura he solicitado la derogatoria de dichos decretos por no haber seguido los procedimientos adecuados para una minería responsable. Creemos en la minería, pero no a cualquier costo”, suscribió.