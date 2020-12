Independencia: conductor pierde control de camión y embiste a mototaxi

En horas de la mañana del día 22 de diciembre, un conductor de camión de cementos se trasladaba por la avenida 2 de marzo en el distrito de Independencia. De repente, perdió el control de su vehículo y embistió a una mototaxi y a otro carro estacionado. Tras el accidente indicó que su carro había sufrido un desperfecto mecánico.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el camión retrocede y justo dos mototaxis subían por la misma pendiente. El primer vehículo pudo evitar el choque; sin embargo, esto no sucedió con el otro, el mismo que fue embestido junto al otro auto estacionado.

A bordo de esta unidad iban Segundo Villalobos y un pasajero que aún se desconoce su identidad. “Yo estaba subiendo para dejar a un pasajero, entonces, vi que el camión no agarró sus frenos. Me metí por eso al lado izquierdo para que camión siga de frente, pero este vehículo cambió de dirección. Me impacta, me manda atrás, ahí es cuando se hunde la lata de la mototaxi en mi cuerpo”, aseveró en Panamericana.

Entre tanto, el pasajero logró salir segundos antes del impacto y resultó ileso por el accidente. Hasta el momento, se desconoce quién sería, pero su estado de salud es estable. Vecinos del sector auxiliaron rápidamente al conductor, quien sí tuvo lesiones en las piernas y brazos.

Ante esta situación, el hombre pidió ayuda económica porque aún le faltan varias operaciones. Por otro lado, la empresa de bolsas de cemento se comunicaron con el hermano para conversar con ellos; sin embargo, aún se desconoce si los apoyarían.