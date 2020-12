Cierre de playas podría continuar después de fiestas

Horas después de que se oficializara el adelanto del toque de queda, la reducción del aforo en los centros comerciales y el cierre de playas en Lima y Callao, así como en el norte del país, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, no descartó que se repliquen estas medidas en otras ciudades si es que las cifras de camas UCI usadas y los decesos por COVID-19 aumentan en estos días.

La funcionaria admitió que la restricción a las playas norteñas y limeñas puede ser cuestionada por un grupo de ciudadanos; no obstante, explicó que si bien son espacios abiertos, su situación se complica porque las personas se aglomeran y se retiran las mascarillas para comer y beber. “Lo que sí estará permitido será el paseo por los malecones y los deportes acuáticos individuales”, reiteró, tras agregar que después de las fiestas se reevaluará la medida para decidir si continúa durante el verano. Todo dependerá de la evolución de la pandemia y el comportamiento de las personas.

Y es que desde ayer ha quedado prohibida la entrada al mar hasta el 4 de enero. Sumado a ello, también se ha reducido el aforo del 60% al 40% de los centros comerciales; así como se ha adelantado el horario del toque de queda de 10 p.m. a 4 a.m. en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, el Santa (Áncash) y de 11 p.m. a 4 a.m. en Lima metropolitana y Callao.

Publicado en El Peruano el decreto supremo que ordena estas medidas, diversos contingentes de policías, militares y serenos se desplegaron ayer a las playas de Punta Sal (Tumbes), Máncora (Piura), Pimentel (Lambayeque), Huanchaco (La Libertad), además de las ubicadas en la Costa Verde y el Callao.

“El objetivo es que no haya contagios que pongan riesgo a las familias, esperamos la colaboración de las familias”, aseveró el jefe de la Región Policial de Lima, Jorge Luis Ángulo, quien refirió que se impondrá el control desde Pucusana (Lima) hasta la última playa de Tumbes.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención es que el último lunes la ministra Mazzetti anunció que el cierre de playas también se iba a dar en las provincias limeñas que tienen litoral como, por ejemplo, Barranca, Huacho, Huaral y Cañete.

Pues bien, esto al final no se autorizó en el decreto supremo publicado ayer. Solo se consideró a los balnearios de Lima metropolitana y el Callao.

“Así no se afectará a quienes viven o se dirigen a las zonas acomodadas de Asia o Cerro Azul, que están en Cañete”, criticaron en redes sociales.

“Faltaron más regiones”

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, saludó que hayan tomado en cuenta alguna de las recomendaciones de su gremio por más impopulares que sean.

No obstante, cuestionó que la restricción no se aplique en todo el litoral del país. “Hay cerca de 100 playas y no se han cerrado todas. La situación en Ica y Moquegua es la misma que en Chiclayo y Piura. Lo mismo pasa con el adelanto del toque de queda: debió darse también en la sierra central, como Huancayo, Huánuco y Pasco porque los indicadores están en alza”.

A este pedido se sumó el director regional de salud de Tacna, Óscar Galdós, quien señaló que si bien no han sido considerados en esas restricciones, eso no los exceptúa de aplicarlas. Dijo que hoy se reunirá con los alcaldes que cuentan con balnearios en sus distritos.

Prevención en Navidad

Por otro lado, la titular del Minsa descartó que exista una segunda ola del COVID-19 en el país; sin embargo, ante las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, pidió evitar reuniones con familiares que no viven en casa. A su vez, el vocero del CMP señaló que de reunirse se debe usar mascarilla y respetar el distanciamiento. “Depende de nosotros que haya medidas más extremas”, concluyó.

La clave

La ministra de Salud señaló que los vuelos hacia Europa seguirán suspendidos hasta que se controle la nueva variante del COVID-19. “Es más contagiosa, pero no es más letal”, sostuvo

