Se debe hacer vigilancia genómica para ver si variante llegó al Perú

El virólogo Juan More Bayona, PhD con especialidad en inmunología comparada, señaló la necesidad de que en el Perú se haga más vigilancia genómica del Covid-19 para conocer si está presente en nuestro territorio la nueva variante descubierta en el Reino Unido, la cual sería hasta un 70% más contagiosa.

“Nosotros podemos hacer vigilancia genómica, es lo que se ha hecho y se está haciendo. Entiendo que hay varios grupos, pero lamentablemente no tienen mucho financiamiento porque el Estado no ha dado los recursos necesarios para que se profundice mucho más. En el Perú tenemos 138 genomas del virus y esto es muy poco a casi un año de pandemia”, refirió.

More destacó que no hay evidencia de que esta nueva variante sea más grave o que afecte la eficacia de las vacunas, por lo que es necesario hacer más investigación de laboratorio.

En esa línea, el infectólogo Leslie Soto refirió que esta mutación mejoró la forma del virus para ingresar a la célula humana y que es posible que ya se encuentre en el país.

En tanto, la infectóloga Camille Webb refirió que el virus está en constante mutación. Esta última la hace más contagiosa al presentar cambios en su estructura. Dijo además que no se puede decir que las vacunas no sirvan contra esta variante. “Es posible que dejen de ser efectivas, así como es posible que no alteren en nada la efectividad. Eso aún no lo sabemos”.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.