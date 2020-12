Prohíben niños y adultos mayores en Mesa Redonda

El Perú viene siendo noticia mundial por las aglomeraciones en Mesa Redonda en plena pandemia del COVID-19 y la posible llegada de una segunda ola. Ante ello, el municipio de Lima decidió prohibir el ingreso al emporio de niños y adultos mayores en estos días de fiestas.

“Estamos buscando que no se permita el ingreso de personas con niños, porque los fiscalizadores nos han informado que llegaban personas con coches y carritos (de bebés), y eso es algo peligrosísimo. Asimismo, vamos a restringir el ingreso de las personas de la tercera edad, porque esto genera mucha vulnerabilidad en la zona”, dijo el alcalde Jorge Muñoz Wells.

Para lograr este objetivo, el burgomaestre recordó que, como parte del plan Navidad Segura 360° 2020, se han desplegado 250 policías, 100 efectivos del Ejército, así como una división de bomberos que estarán permanentemente en la zona a fin de brindar seguridad a los asistentes. Asimismo, se han instalado controles en los ejes viales de los jirones Ayacucho con Ucayali, así como en Nicolás de Piérola con Cusco.

Cabe recordar que el aforo en Mesa Redonda ha sido fijado en 15.000 personas, sin embargo, en los últimos días, las imágenes tomadas por diversos fotógrafos, incluso de medios internacionales, dieron a conocer que no se cumplía con esta medida. Además de no respetar el distanciamiento social, muchas personas no usaban correctamente la mascarilla.

Sobre los ambulantes empadronados en la zona, Muñoz dijo que muchos de ellos han sido trasladados a diferentes puntos de Lima de manera temporal durante este mes.