El Comando anti-COVID-19 del balneario de Colán, en Piura, advirtió falta de control policial y sanitario a pesar de las medidas restrictivas y el cierre de playa ordenados por el Gobierno central.

El presidente del equipo de trabajo, Jorge Pingo Chunga, manifestó que el balneario carece vigilancia policial durante el ingreso de visitantes diarios. Asimismo, indicó que algunos hoteles y restaurantes no aplican los protocolos de bioseguridad.

“La Policía no se encuentra durante el día, que es cuando más la necesitamos. La gente entra y sale al pueblo, y durante su estadía no usan mascarilla. Hay restaurantes que no consideran el distanciamiento entre mesas, y no exigen el uso de mascarilla”, expresó.

El dirigente sostuvo que algunas empresas han empezado a realizar eventos públicos, como carreras de cuatrimotos y el anuncio de fiestas para fin de año, a pesar de que están prohibidas. Exhortó a las autoridades de salud a redoblar los esfuerzos de control.

“Lo que nosotros queremos es que nos manden al Ejército, así como hicieron con Máncora. Solo tenemos una posta para atención, y no podemos permitir que la gente venga con el virus y traiga la muerte para nuestros ciudadanos de Colán”, refirió.