Pilar Mazzetti lamenta que ambulancia en Ica haya sido vandalizada

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, mostró su rechazo a los actos vandálicos contra una ambulancia del Hospital Santa María del Socorro, en la región Ica. Según se observa en un video, un grupo de sujetos le prohibió el paso al vehículo y entre todos la voltearon.

En entrevista con Canal N, la titular del Minsa indicó que se trata de una ambulancia tipo 2, de las que hay apenas 10 unidades en toda la región Ica y ahora solo quedan nueve . Asimismo, la ministra informó que el chofer de la unidad ha sufrido policontusiones .

Para Mazzetti, este tipo de actos no deslegitima el motivo de la protesta, pero sí la forma en la que lo hacen.

“Yo entiendo la frustración, la COVID-19 ha desnudado todas las inequidades del mundo. La protesta es entendible porque las condiciones de trabajo generan dificultad y hay que buscar una salida, pero creo que atentar contra una ambulancia y personal de salud, perdónenme, pero es dispararnos en el pie”, aseguró la funcionaria.

Mazzetti pidió a los involucrados a no repetir actos como los anteriores, ya que recordó que las ambulancias no solo sirven para atender a pacientes con enfermedades, si no que también podrían usarse para auxiliar a los heridos en las manifestaciones.

“Yo llamaría a la ecuanimidad. Todos protestamos, pero si eso va a significar que vamos a tener que quemar una ambulancia, discúlpenme, pero creo que debemos tener un poco de madurez social , aún para protestar”, acotó.

El Gobierno Regional de Ica asegura que los atacantes fueron vándalos infiltrados que no tienen ninguna relación con los trabajadores agrarios.