La Dirección Regional de Salud (Diresa) concluyó el estudio de seroprevalencia para medir el impacto de la pandemia del COVID-19 en la región. En unos días se conocerán los resultados. El director de la Diresa, Juan Spelucín, dijo que el trabajo permitirá saber en cuánto se incrementa el coronavirus, dónde y a qué velocidad avanza. “Los resultados nos permitirán hacer un seguimiento a los casos y así priorizar a poblaciones y zonas donde haya mayor incidencia”, anotó.

Spelucín precisó que un reciente trabajo hecho en EsSalud Cusco revela la existencia de una seroprevalencia del 35 y 37%. Lo más importante es que el incremento mensual de casos es de solo 0.5%.

No obstante, eso no implica que relajemos los cuidados como usar mascarillas, guardar el distanciamiento, lavarse las manos y portar el protector facial. Y es que, según Spelucín, al menos el 24% de la población está en riesgo de contagiarse con el virus. “La población mayor de 65 años representa el 12%, la población obesa que tiene un índice de masa corporal del 40% también es 12% y a esto se suman las personas con diabetes e hipertensión... Que la gente piense que ya no hay población en riesgo, demuestra su ignorancia y están poniendo en riesgo a personas. Hay mucho riesgo todavía, hay mucha población sensible y de riesgo”, anotó el médico.

Los adolescentes

El fin de semana se desarrolló el examen de ingreso a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac). Más de 4 mil adolescentes postularon. La Diresa por acuerdo con la Unsaac aplicó pruebas de descarte de COVID-19 a todos los postulantes. Los resultados permitieron saber que este grupo población no se ha contagiado en un alto porcentaje. “Las muestras tomadas a los postulantes arrojaron que dos de cada 100 estaba con IGM (que puede contagiar), mientras que tenían IgG (ya no contagian) el 6%. Está por debajo del índice de positividad (15%)”, explicó.

El director de Salud precisó que trabajan para evitar una segunda ola. Hasta ahora han aumentado la capacidad de los hospitales a 721 camas en todos los niveles de atención, de las cuales 23 corresponden a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). “En cuanto a camas para pacientes moderados tenemos el 70% disponible. Nos falta implementar unas 20 camas UCI adicionales”.❖

Cuidarse para evitar nueva crisis sanitaria

La población debe hacer su parte para evitar una segunda ola. Juan Spelucín pidió que salgan a la calle solo cuando sea necesario. Si no lo hacemos, refiere, “nuestro espejo puede ser Europa donde la gente se relajó y vino el segundo pico con más enfermos y con mayor cantidad de pacientes en los hospitales”.