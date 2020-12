“El miedo no se te va así te hayas curado, esta enfermedad mata”

El suboficial técnico de segunda Henry Tovar Aliaga (45), el suboficial de segunda Carlos Andrés Pérez Gálvez y el suboficial brigadier Víctor José Robles Llactahuamán son compañeros de armas. No se conocen pero los tres tienen algo en común: se contagiaron con coronavirus y estuvieron al borde de la muerte. Pero ya están de regreso.

Tovar permaneció 35 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital regional de emergencia Covid-19 de Huancayo, en Junín.

“Cuando me diagnosticaron la enfermedad, la preocupación de mi familia no era el coronavirus, era que no me iban a poder ver durante días”, cuenta el efectivo. Así fue, porque una vez que el hisopado dio positivo, quedó aislado, aferrándose a la vida durante más de un mes.

Él se contagió cuando prestaba servicio en la comisaría de Sapallanga. Estuvo conectado a un ventilador mecánico con un pronóstico nada alentador, pero gracias a su fortaleza y a la atención médica venció al virus.

“Agradezco a Dios, a los médicos y enfermeros que le salvaron la vida de mi esposo”, dice su compañera Amelia Quispe.

Tovar aconseja y pide a la población quedarse en casa en estas fiestas de fin de año. “Esta enfermedad es muy triste y dolorosa”, advierte.

Tenía claro que moriría

La historia del suboficial Pérez Gálvez, quien también logró vencer al Covid-19, fortaleció y llenó de orgullo a sus compañeros. Ahora ha retornado a cumplir con su juramento.

“Yo escuchaba a los médicos decir que me iban a intubar y busqué el teléfono para despedirme de mi familia. Tenía claro que me moría”, recuerda.

Pérez ha logrado salir victorioso de esta batalla que ha librado contra el coronavirus.

“No puedo culparte mi Policía de lo que hoy estoy pasando, porque el día que me gradué frente a mi bandera, prometí dar mi vida por cumplir la misión. Me diste más de lo que merezco; una vida llena de éxitos, metas y experiencias”, escribió en su cuenta de Facebook.

Dos semanas intubado

Víctor Robles es integrante del área de seguridad de bancos Águilas Negras. Una noche tuvo fiebre, perdió el olfato pero no el gusto. El 2 de mayo fue al hospital Augusto B, Leguía y cuando el hisopado dio positivo se quedó internado.

“Estuve dos semanas intubado en trauma shock. Después de un mes reaccioné y fui visualizando las cosas. El miedo no se te va así te hayas curado”, reflexiona este comando.

“No bajen la guardia, respeten las medidas del Gobierno, juntos venceremos”, agrega.

Los primeros meses de la pandemia dejó en evidencia la desprotección de estos servidores. Salían a las calles sin los elementos de bioseguridad adecuados.

Más de 500 fallecidos

Desde el minuto cero de la cuarentena, los miembros de la Policía Nacional siguieron trabajando en la calle, controlando el cumplimiento de las restricciones decretadas por el Gobierno. Puentes, avenidas y mercados se volvieron su territorio. Y como tantos otros trabajadores esenciales, se exponen durante horas a la posibilidad de que el coronavirus los encuentre.

En estos momentos hay un 20% del personal que no está cumpliendo funciones. Hasta hace tres días habían muerto 516 efectivos y se detectaron más de 33 mil casos positivos.

En la PNP están alertas con las medidas de seguridad para evitar que haya más contagios masivos que pueden poner en jaque la presencia de los agentes en las calles. A cuidarse todos.

Otros 23 mil efectivos se han reincorporado al servicio

A la fecha, más de 23 mil policías que se infectaron con el coronavirus ya fueron reincorporados a sus funciones habituales y siguen siendo los grandes aliados en la lucha contra la infección en el país.

Además ellos recibieron el bono prometido por acciones de alto riesgo en medio de la emergencia sanitaria, informaron fuentes del Ministerio del Interior.

En promedio son casi 8 mil efectivos los que aún se encuentran aislados y han sido separados de sus funciones para evitar más contagios dentro de la institución.

“Se están siguiendo las medidas y protocolos en toda la institución, en cumplimiento estricto de lo recomendado por las autoridades sanitarias”, señala la institución.

El dato

Bono. El Gobierno destinó 89 millones de soles para el pago de 123 mil policías. La entrega de bonos compensó el esfuerzo, dedicación y voluntad de los efectivos.

