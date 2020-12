La Defensoría del Pueblo instó a los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de Trabajo a aprobar un procedimiento excepcional para dar solución a los reclamos en la entrega de bonos durante la pandemia.

Los principales problemas, explicó la entidad, son los referentes al cambio de perceptor, inconvenientes en los depósitos bancarios y hogares excluidos a pesar de reunir las condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, la falta de información sobre las modalidades y cronogramas de pago.

Defensoría informó que supervisó a 33 de los 36 Centros de Atención del Bono Familiar Universal (BFU) implementados y constató que el 30% no realiza el registro virtual de casos de reclamos. Esto debido a que no cuentan con recursos tecnológicos o porque el personal no está capacitado en el uso de herramientas digitales.

Agregó que, actualmente, existen 1.350 casos reportados, de los cuales 960 corresponden a los subsidios Yo me quedo en casa, Independiente, Rural y Familiar Universal; y 444 al Bono Familiar Universal en la modalidad de depósitos bancarios (#TuBonoSinIrAlBanco).

Por otra parte, Defensoría constató que la línea telefónica 1811, implementada para atender consultas sobre las bonificaciones, se encuentra saturada y que algunos enlaces de la plataforma del BFU no están operativos.

En tal sentido, recomendó también fortalecer los canales de atención y hacer más difusión de información sobre los medios alternos del pago del BFU, de los cronogramas y del proceso de afiliación de la Cuenta DNI. Esto, con el objetivo de disminuir las aglomeraciones en agencias del Banco de la Nación.