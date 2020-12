Defensoría pide a manifestantes desbloquear carreteras y evitar enfrentamientos

Ante los enfrentamientos entre policías y manifestantes, la Defensoría del Pueblo pidió a los trabajadores de la agroexportación liberar la Panamericana Sur y la Panamericana Norte, así como evitar enfrentamientos con los agentes del orden.

“Pedimos a los manifestantes desbloquear las vías para permitir el paso de vehículos. Punto crítico es el sector de Barrio Chino, kilómetro 273 de la Panamericana Sur. Protestas deben ser pacíficas y sin alterar el libre tránsito”, indicó la institución mediante sus redes sociales.

Añadió que se debe protestar no afectando los derechos de los demás. Asimismo, recordó a la Policía Nacional que su obligación es verificar que no se porten armas y municiones no permitidas, y que el uso de la fuerza sea legal, necesario y proporcional.

Por otro lado, se pronunció sobre el ataque contra Juan Calvera Pérez, conductor de una ambulancia del Ministerio de Salud, realizado por vándalos en la zona denominada barrio Chino, en Ica. “Policías y fiscales deben identificar a agresores e investigar el hecho. Basta de violencia”, subrayó el organismo.

Los trabajadores agroexportadores mantienen una protesta luego de que el Congreso no aprobara el texto sustitutorio de la Ley Agraria, tras alcanzar 46 votos en abstención, 25 a favor y 43 en contra. Dicho enunciado establecía que la remuneración básica agraria (RBA) este compuesta por un sueldo de S/ 930 más un bono especial por trabajo agrario (BETA), equivalente al 50% de la RMV. En tanto, la CTS equivaldría a 9,72% de la RBA y las gratificaciones a 16,66%.