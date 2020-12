Cusco: locales en el centro histórico solo podrán atender hasta las 10.00 p. m.

Como parte del plan Navidad Segura 2020, la Policía intensificará operativos en el centro histórico para evitar el incumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas ante la COVID-19.

La jefa de la Comisaría de Cusco, comandante Edith Espejo, recordó a los propietarios de negocios que el horario de atención permitido es hasta las 10.00 p. m. como máximo.

Pasada esta hora los agentes procederán con las intervenciones a los asistentes y propietarios, quienes serán multados o en su defecto denunciados por su accionar.

Pidió reflexión a los dueños de estos locales, ya que se detectó que varios establecimientos en horas de la noche funcionaban como discotecas, con la fachada de restaurantes.

“Vamos a ser mucho más radicales porque hay masificación de personas y este tipo de locales que no ofrecen los niveles de seguridad. No hay ventilación, son cerrados, no guardan distancia, se olvidan del uso de barbijo y otros. No podemos permitir que conviertan estos locales en ambiente de fiestas”, dijo la comandante Espejo.

Asimismo, hizo una exhortación a la población a vísperas de las fiestas de fin de año. “No vaya a ser que, a puertas de la Navidad o Año Nuevo, tengan que estar pasando los administradores o personas que incumplan, detenidos en la Comisaría, porque tenemos hasta 48 horas para realizar las investigaciones”, expresó.