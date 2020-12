Adolescente de 14 años ingresó a la Universidad San Cristóbal de Huamanga

A sus cortos 14 años, el adolescente Álvaro Canchari ha logrado cumplir uno de sus mayores sueños: ingresar a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho.

El último domingo 20 de diciembre, el menor fue uno de los cientos de postulantes que rindieron su examen de admisión en dicha casa de estudios.

El joven no solo ingresó a la carrera de Arqueología e Historia, sino que lo hizo con una puntuación de 329.17, posicionándose en el quinto lugar en su carrera y en el puesto 27 del ranking general.

Según información de la página de noticias Contraste Ayacucho, el menor postuló a la misma carrera de su padre.

“Todo inició como un juego, en el cual mi papá me retó a postular y yo le dije ya, pero a su carrera, porque mi papá es arqueólogo, y de broma en broma me lo tomé en serio y me preparé”, señaló Álvaro al citado medio.

El adolescente cursa actualmente el cuarto año de secundaria en el Colegio Mariscal Cáceres. Su cupo se mantendrá reservado hasta que Álvaro culmine la secundaria y pueda comenzar a estudiar en la universidad.