Qué futuro le espera al transporte público en Arequipa

El reloj marca las 12:00 del día, hora punta en Arequipa. Las calles del centro de la ciudad están copadas por buses y combis. La congestión vehicular termina por agotar a los conductores y pasajeros que deberán esperar más tiempo del previsto para llegar a sus destinos.

Este escenario se repite cada día. Es la crisis en el transporte público, que por un momento pareció mejorar al inicio de la pandemia por las restricciones de movilización, pero todo regresó a la normalidad con el levantamiento de la cuarentena.

Hace dos semanas se volvió a tocar el tema del tranvía como parte de la solución a este problema. A partir de ello, surge la interrogante: ¿qué futuro le espera a Arequipa en el transporte?

Elvis Jump, especialista en transportes, precisa que un mal servicio de transporte urbano se percibe como la disminución de calidad de vida de una ciudad, principalmente por el impacto en el consumo de tiempo de desplazamiento, contaminación del aire, auditiva y visual, entre otros.

Esto también parte de la informalidad, que ganó terreno en los últimos años. Según el especialista Geoffrey Rivas, los buses (M3) no cubren ni el 30% de la demanda de los usuarios, el resto es atendido por vehículos informarles como las combis o unidades M2.

Todos estos factores han devenido en la decadencia del transporte en la ciudad.

Es a partir de ello, que se planteó el Sistema Integrado de Transportes (SITransporte) como la solución del problema; sin embargo, ha pasado más de una década desde la concepción de la idea, y aún no hay resultados concretos.

En setiembre de 2019, la gestión del alcalde de Arequipa, Omar Candia, dio inicio a la fase preoperativa que implica que un periodo de dos años se renueve la flota de buses acreditados de las diez concesionarias del SITransporte.

Para los especialistas Jump y Rivas, el SIT como está planteado no tiene salida. Ambos coinciden en que uno los principales errores es que las concesionarias están conformadas por los mismos transportistas de Arequipa y no inversionistas. “El SIT está descansando sobre empresas que solo están en el papel, pero toda la flota que está operando es una flota afiliada con vehículos que no ganaron la licitación”, refiere Rivas.

Modernización del transporte

Una promesa de campaña de Candia es el tranvía, que transitaría por una de la ruta troncal del SITransporte. Hace unos días, se anunció que el primer estudio perfil para este proyecto ya fue culminado por la Asociación Francesa de Desarrollo (AFD).

Candia indicó que están a un paso de que se convierta en un proyecto de inversión. Estimó que a mediados de diciembre firmarán un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El costo preliminar es de 600 millones de dólares para 16 kilómetros de tranvía.

Para Jump, el tranvía es un planteamiento poco realista. “El SIT empezó en 2008 y estamos a 12 años del inicio de un proyecto, no lo terminan, está casi fracasado y ahora quieren hablar de un tranvía, realmente que poca seriedad”, refirió.

Existe una contrapropuesta impulsada por Freddy Pinto, integrante de un grupo organizado de vitalicios del Colegio de Ingenieros de Arequipa. Se trata de un tren subterráneo.

Su estudio contempla tres líneas, que en suma representan 60 kilómetros longitud. Estima que beneficiará a una población de cerca de 600 mil habitantes

Pinto refiere que el costo sería de aproximadamente 5 mil millones de dólares y se plantea que sea mediante financiamiento privado y que de 30 a 40 años se recupere la inversión.

Para Pinto, el tren subterráneo es una propuesta más viable que el tranvía, por su rentabilidad y que este va por el subsuelo, sin interferir con las vías existentes. “Arequipa que es una ciudad congestionada por todo lado, quitarle una calle para que pase el tranvía va hacerla colapsar más”, manifestó.

Alternativas de solución

Los especialistas Elvis Jump y Geoffrey Rivas coinciden en que antes de inversiones grandes, el enfoque de la autoridad municipal debe apuntar en solucionar la problemática actual. En primer lugar, generar la descentralización, es decir, que las principales instituciones y entidades tengan sus sedes en distritos con el fin de que el usuario no tenga que movilizarse hasta el centro.

Luego esta mejorar la infraestructura vial pensada primero en el peatón y la renovación de la flota vehicular.

Geoffrey Rivas destacó la necesidad de un plan de movilidad urbana, que justamente puede responder eficazmente las necesidades de la población. Mientras que Jump sugirió además la creación de la Autoridad Autónoma del Transporte.