Jefe policial de Arequipa critica a alcaldes por incremento del comercio ambulatorio

El jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa, general PNP Víctor Zanabria Ángulo, cuestionó a los alcaldes provinciales y distritales por no fiscalizar debidamente el comercio ambulatorio. Argumentó que esto genera la aglomeración de personas y posibles contagios.

“Algunas autoridades se han olvidado que ellas son los responsables y piensan que la Policía Nacional tiene que asumir sus funciones y no es así. Cada institución tiene sus propias responsabilidades”, remarcó.

Zanabria señaló que, por ello, los miembros de la entidad se enfocarán en la lucha contra la delincuencia y el crimen, pues en lo últimos días se han suscitado 10 casos delictivos con el empleo de arma de fuego. Así también, casos de feminicidio y violencia familiar, accidentes de tránsito en carretera y hurtos. “Necesitamos que el personal se dedique a dar la protección a las personas”, dijo.

Para las fechas de Navidad y Año Nuevo se han dispuesto que 7.000 policías verifiquen el control y prevención de delitos en Arequipa.

De otro lado, reiteró que no enviarán a policías a las playas debido a que los efectivos no pudieron prepararse, ya que ningún alcalde accedió a prestar sus piscinas.

Sobre lo dicho por el alcalde de Islay, Edgar Rivera, de una posible denuncia por omisión de funciones en su contra, Zanabria indicó que la autoridad tendría que especificar a qué funciones se refiere.

Añadió que al no haber acuerdo sobre las restricciones de ingreso a las playas, la Policía Nacional no puede entrar a controlar algo que no está definido. Indicó que además los desacatos a las prohibiciones se sancionan con infracción administrativa y no con detenciones.