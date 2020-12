Independencia: sujeto intentó secuestrar a niño de 2 años

Un sujeto fue detenido luego de ser acusado de intentar secuestrar a un menor de edad en el jirón Castillo, Independencia.

La madre del niño de 2 años contó a ATV Noticias que el infante estaba en la puerta de su casa cuando vio que un desconocido lo cargó y pretendió llevárselo.

La mujer forcejeó, pero fue agredida. “Ha cogido a mi hijo de todo el cuerpo y yo he corrido. El hombre me ha golpeado”, narró la joven, quien terminó con moretones en los brazos.

Inmediatamente salió el padre del niño y se enfrentó al presunto secuestrador. “He empezado a golpear al sujeto para que suelte a mi hijo porque no lo soltaba, lo tenía bien agarrado de los brazos. Es ahí donde él me empuja y yo me caigo”, relató el progenitor.

Al escuchar los gritos de la familia, los vecinos salieron en defensa de ellos y lograron capturar al individuo , a quien casi linchan mientras esperaban la llegada de la Policía.

ATV Noticias informó que el hombre fue identificado como Alfredo Preciado Guardamino (27), alias ‘Pato’, y que registra denuncias por violencia sexual y física, robo y tentativa de homicidio. Los residentes del lugar indicaron que no es conocido en la zona.

El sujeto fue llevado a la Comisaría de Independencia y luego conducido a la carceleta del Ministerio Público, donde será investigado por el presunto delito de intento de secuestro .

“El personal policial ha realizado todas las diligencias correspondientes a fin de no dejar ningún vacío de investigación”, señaló el coronel Juan Carlos Rodríguez, miembro del Depincri Independencia.