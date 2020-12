Eduardo Ugarte: Verdad y posverdad navideñas

Eduardo Ugarte

Periodista

Europa es víctima de la pandemia y retorna al confinamiento y pone restricciones por navidad y año nuevo. En el Reino Unido, con nueva variante de coronavirus que se propaga con mayor rapidez, como una explicación a las medidas, y recurriendo a la posverdad (distorsión deliberada de la realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales) para calmar temores se ha lanzado un mensaje por televisión, replicado en redes, en el que Santa Claus contagiado con COVID está hospitalizado, atendido por devota enfermera hasta que logra su recuperación y, convaleciente, puede contestar las cartas explicando su ausencia. Termina el mensaje con reconocimiento de Santa en un regalo que la enfermera recibe al llegar a casa junto a sus hijos.

Las diferentes reacciones al mensaje han provocado respuesta también mediática del gobierno, en la que se “informa” que Santa es inmune al COVID y que la señora Claus ha declarado que goza de buena salud, así los niños y niñas pueden estar tranquilos. Lo contado nos llama a reflexión sobre la defensa de la vida desde nuestra propia objetividad. Por ejemplo, la verdad es que las minivanes provocan accidentes, y no la posverdad de que por estar protegidas por una ley no son peligrosas. O porque es verdad que las recientes marchas no produjeron aumento de contagios, debemos tomar la posverdad de que las aglomeraciones callejeras provocadas por compradores y vendedores ambulantes tampoco los traerán.

La verdad es que proteger nuestra salud y la de los demás es ver que lo real es un rebrote por el relajamiento en nuestro cuidado personal; y la posverdad, que ya hemos llegado a la meseta, que no puede cambiarse costumbres de la navidad y año nuevo, ni dejar de ir a la playa, “que es al aire libre” y que aguantaremos hasta la llegada de la vacuna.

Como una posverdad deseo a todos y todas una feliz navidad y un mejor año nuevo, recordándoles, que de nuestro comportamiento depende que este deseo sea una verdad.

LR PODCAST: Escucha el Informe Matinal del 21 de diciembre del 2020